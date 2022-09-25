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Канчельскис: если Захарян хочет выступать за сборную Армении, пусть играет

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможной смене гражданства полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
Канчельскис: если Захарян хочет выступать за сборную Армении, пусть играет
  • Legion-Media

«У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство — это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По его словам, у каждого игрока будет своё мнение насчёт смены гражданства. 

Захарян является воспитанником «Динамо». В составе бело-голубых провёл 58 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе сборной России полузащитник сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы Захаряна продолжить карьеру в Европе.

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