Канчельскис: если Захарян хочет выступать за сборную Армении, пусть играет
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«У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство — это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
По его словам, у каждого игрока будет своё мнение насчёт смены гражданства.
Захарян является воспитанником «Динамо». В составе бело-голубых провёл 58 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе сборной России полузащитник сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.
Ранее руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы Захаряна продолжить карьеру в Европе.