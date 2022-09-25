Канчельскис: если Захарян хочет выступать за сборную Армении, пусть играет

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможной смене гражданства полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство — это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По его словам, у каждого игрока будет своё мнение насчёт смены гражданства.

Захарян является воспитанником «Динамо». В составе бело-голубых провёл 58 матчей, забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе сборной России полузащитник сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы Захаряна продолжить карьеру в Европе.