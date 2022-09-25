Агент Маньяков считает, что у Захаряна нет шансов на переезд в Европу без смены гражданства

Руководитель FM Sports Agency Александр Маньяков оценил шансы хавбека «Динамо» Арсена Захаряна продолжить карьеру в Европе.

«Мой прогноз следующий: сейчас люди, которые занимаются его переездом в Европу, ведут переговоры о смене гражданства на армянское. В ином случае, думаю, шансов на переход нет», — приводит слова Маньякова РИА Новости.

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в социальных сетях, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство.