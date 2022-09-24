Гаджиев — о Захаряне: какой бы он выбор ни сделал, его надо нормально принять

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство.

«Не могу за Захаряна сказать, пойдёт ли полузащитник на смену гражданства. Он может выбрать любой для себя путь, но какой бы он выбор ни сделал, его надо нормально принять. Армения — это его родина, поэтому осуждать ни в коей мере не должны. Главное, чтобы он сам определился, так как это его жизнь», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в социальных сетях, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.