военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гаджиев — о Захаряне: какой бы он выбор ни сделал, его надо нормально принять

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство.
Гаджиев — о Захаряне: какой бы он выбор ни сделал, его надо нормально принять
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не могу за Захаряна сказать, пойдёт ли полузащитник на смену гражданства. Он может выбрать любой для себя путь, но какой бы он выбор ни сделал, его надо нормально принять. Армения — это его родина, поэтому осуждать ни в коей мере не должны. Главное, чтобы он сам определился, так как это его жизнь», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в социальных сетях, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить