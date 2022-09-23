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Орещук — о Захаряне: в настоящий момент наблюдаем его бледную тень

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил игру полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в сезоне-2022/23.
Орещук — о Захаряне: в настоящий момент наблюдаем его бледную тень
  • РИА Новости

«Для начала Захарян должен начать демонстрировать тот футбол, который показывал в прошлом сезоне. Пока я Арсена не вижу вообще. Он просто исчез. В настоящий момент мы наблюдаем лишь бледную тень некогда яркого исполнителя. Кто его куда купит в таком состоянии? О каком «Челси» идёт речь? Сначала ему требуется вернуться на былой уровень, а потом можно будет о чём-то спекулировать. Журналисты же сами оказывают медвежью услугу парню, создавая вокруг него ненужный ажиотаж. У человека и без того сложный период, он сам прекрасно понимает, что у него не получается. Дайте ему паузу и отпустите. Пусть Захарян приведёт свои мозги в порядок. Разумеется, несостоявшийся переход в «Челси» очень сильно повлиял на Арсена», — заявил Орещук RT.

Ранее Орещук заявил, что у Захаряна не получится сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

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