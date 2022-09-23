Орещук объяснил, почему ФИФА не разрешит Захаряну играть за Армению

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук считает, что у полузащитника московского клуба Арсена Захаряна не получится сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

«Полный бред и утка. Не верю, что это соответствует действительности. Уверен, ФИФА никогда не пойдёт на такой шаг и не разрешит заигранному за одну сборную футболисту в качестве исключения выступать за другую. Тут речь даже не о его желании, хотя не думаю, что сам Арсен реально хочет играть за Армению. Представьте, сколько человек последуют примеру Захаряна и обратятся в международную федерацию с просьбой поменять спортивное гражданство. Начнётся настоящий хаос. Да, Россия на какое-то время отстранена от международных соревнований, но нас не исключили оттуда. Сейчас же кто-то банально пытается подогреть интерес к теме. И я не верю, что даже переход в сборную Армении помог бы Захаряну перебраться в «Челси», поскольку он не получил бы паспорт страны сиюминутно. На это тоже ушло бы время», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.