Колыванов назвал уткой информацию о возможном выступлении Захаряна за Армению

Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.

«Я не знаю, стоит этому верить или нет. Ситуация всё-таки непростая. С одной стороны, Захарян заигран за сборную России. Говорят, ФИФА якобы может разрешить ему играть за национальную команду Армении, но пока информации явно недостаточно. Кто-то запустил утку, и все её обсуждают. С другой — необходимо задать вопрос Арсену: готов ли он пойти на такой шаг? Пока, увы, маловероятно, что он всё-таки окажется в «Челси». Нам только остаётся предполагать, что у человека на уме», — сказал Колыванов в интервью RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.