В Госдуме призвали не обращать внимания на слухи о возможной смене гражданства Захаряна

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.

«Сейчас столько фейков. Не нужно обращаться внимания на это. Захарян — игрок сборной России. И этот вопрос нужно спрашивать у него, а не обращать внимания на вбросы», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее в ФИФА отреагировали на новость, что Захарян может сменить спортивное гражданство.