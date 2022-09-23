В ФИФА отреагировали на новость, что Захаряну могут разрешить выступать за сборную Армении

В ФИФА отреагировали на новость, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за национальную команду Армении.

«Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В Руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса на выступление за другую национальную сборную», — приводит слова пресс-службы ФИФА «Чемпионат».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев не верит в перспективы Захаряна в АПЛ.