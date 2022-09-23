Ловчев не верит в перспективы Захаряна в АПЛ

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян не потянет уровень лондонского «Челси».

«Какой Захарян, какой «Челси»? Я как футболист говорю: он не заиграет там! Какую игровую практику он получит? Он будет сидеть на лавочке», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее футбольная федерация Армении не обращалась к Захаряну по поводу его перехода в сборную.