военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ловчев не верит в перспективы Захаряна в АПЛ

Короткая ссылка
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что хавбек столичного «Динамо» Арсен Захарян не потянет уровень лондонского «Челси».
Ловчев не верит в перспективы Захаряна в АПЛ
  • РИА Новости

«Какой Захарян, какой «Челси»? Я как футболист говорю: он не заиграет там! Какую игровую практику он получит? Он будет сидеть на лавочке», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее футбольная федерация Армении не обращалась к Захаряну по поводу его перехода в сборную.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить