Футбольная федерация Армении не обращалась к Захаряну по поводу его перехода в сборную

Пресс‑секретарь Футбольной федерации Армении (FFA) Айк Карапетян заявил, что организация не обращалась к полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну по поводу его перехода в армянскую национальную команду.

«Федерация футбола Армении, во‑первых, не комментирует публикации отдельных журналистов. Во‑вторых, мы ещё раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», — цитирует Карапетяна «Матч ТВ».

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщал в Twitter, что Захарян рассматривает возможность сменить гражданство. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец назвал невозможным выступление Захаряна за сборную Армении.