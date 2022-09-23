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Юрист Прокопец назвал невозможным выступление Захаряна за сборную Армении

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Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что переход полузащитника сборной России Арсена Захаряна в национальную команду Армении невозможен по всем нынешним законам ФИФА.
Юрист Прокопец назвал невозможным выступление Захаряна за сборную Армении
  • РИА Новости

«Согласно правилам ФИФА, допускается, что при определённых условиях можно сменить национальную команду, если человек провёл за неё три матча. У Арсена уже четыре, а переход в другую сборную и так происходит за счёт очень больших исключений. При этом сейчас мы не можем говорить с уверенностью о том, как поведёт себя ФИФА», — цитирует Прокопца «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что ФИФА может разрешить игрокам сборной России со вторым гражданством выступать за другие национальные команды. По словам юриста, законы и регламенты на данный момент запрещают Захаряну выступать за Армению.

«Поэтому нельзя точно сказать, что переход Арсена не случится, но по всем существующим нормам это невозможно», — заключил Прокопец.

22 сентября журналист Грач Хачатрян сообщил в Twitter, что Захарян рассматривает возможность смены гражданства. Также руководство ФИФА может сделать исключение и разрешить футболисту играть за сборную Армении.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее юрист Александр Добровинский прокомментировал возможную смену гражданства Захаряном.

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