Дацик: хотел дотянуть до второго раунда, поиздеваться над Саней

Вячеслав Дацик прокомментировал победу над Александром Емельяненко в поединке в рамках турнира Hardcore Boxing.

«Хотел дотянуть до второго раунда, поиздеваться над Саней. Но вышел, всё накипело и взорвалось сразу», — сказал Дацик после боя.

Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился на восьмой секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксе.

Ранее сообщалось, что Дацик согласился провести с Емельяненко реванш.