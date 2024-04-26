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Business Insider: новый пакет помощи США может стать последним для Украины

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Новый пакет помощи США в $61 млрд может стать последним для Украины.
Business Insider: новый пакет помощи США может стать последним для Украины
  • AP

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экспертов.

«Все, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться», — приводится мнение одного из них в статье.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение, что принятие палатой представителей конгресса США законопроекта о выделении Киеву почти $61 млрд не спасёт Украину от краха.

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