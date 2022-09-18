Зиньковский — о победе над «Локомотивом»: отдали всё для победы

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Хорошо начали матч, в принципе счёт по игре. Ребята — молодцы. Отдали всё для борьбы», — цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

Хавбек признался, что после травмы пока не может набрать оптимальную физическую форму.

«В старте не часто выхожу. Травма немного подкосила. В команде адаптируюсь хорошо. С сотрудниками клуба, с руководством хороший контакт», — заключил он.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26 очков).

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.





