Спортивный психолог объяснила, какую физиологическую реакцию вызывает неудача у атлета
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«Мы много раз говорили с вами о том, что подобные соревновательные стрессы наиболее характерны для атлетов, переживших в детстве травму тренировочного насилия, боязни быть высмеянным или выгнанным. И сейчас могу это повторить. У такого спортсмена в момент недостижения им цели происходит чисто физиологическая реакция. Своеобразный блэкаут, блокировка всех систем», — заявила Кожевникова в интервью RT.
По её словам, человек чувствует себя тотально растерянным, дезориентированным. Она также отметила, что у него либо вспыхивает мощное возбуждение, похожее на паническую атаку, либо, наоборот, наступает опустошение и апатия.
«Когда начинаешь разговаривать, выясняется, что эти реакции прекрасно людям знакомы. Когда такие атлеты обращаются за помощью, я сразу объясняю, что мы должны научиться эти симптомы выдерживать. Перепрошить ситуацию, натренировать её до такой степени, чтобы нужная нам часть мозга не выключалась», — добавила Кожевникова.
Ранее Кожевникова высказалась о психологической помощи для спортсменов.