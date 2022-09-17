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Спортивный психолог объяснила, какую физиологическую реакцию вызывает неудача у атлета

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала о физиологической реакции, которая появляется у атлета в случае неудачи.
Спортивный психолог объяснила, какую физиологическую реакцию вызывает неудача у атлета
  • Gettyimages.ru

«Мы много раз говорили с вами о том, что подобные соревновательные стрессы наиболее характерны для атлетов, переживших в детстве травму тренировочного насилия, боязни быть высмеянным или выгнанным. И сейчас могу это повторить. У такого спортсмена в момент недостижения им цели происходит чисто физиологическая реакция. Своеобразный блэкаут, блокировка всех систем», — заявила Кожевникова в интервью RT.

По её словам, человек чувствует себя тотально растерянным, дезориентированным. Она также отметила, что у него либо вспыхивает мощное возбуждение, похожее на паническую атаку, либо, наоборот, наступает опустошение и апатия.

«Когда начинаешь разговаривать, выясняется, что эти реакции прекрасно людям знакомы. Когда такие атлеты обращаются за помощью, я сразу объясняю, что мы должны научиться эти симптомы выдерживать. Перепрошить ситуацию, натренировать её до такой степени, чтобы нужная нам часть мозга не выключалась», — добавила Кожевникова.

Ранее Кожевникова высказалась о психологической помощи для спортсменов.

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