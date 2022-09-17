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Кожевникова — о психологической помощи в спорте: люди часто ищут волшебную кнопку

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Двукратный призёр Олимпийских игр по фристайлу, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказалась о психологической помощи для спортсменов.
Кожевникова — о психологической помощи в спорте: люди часто ищут волшебную кнопку
  • Gettyimages.ru

«Могу точно вам сказать: когда атлет в третий или пятый раз не справляется с собой на соревнованиях и не может найти причину, в глубине души он прекрасно понимает, что ему нужна помощь. Просто потом, когда до человека доходит, что на преодоление всех негативных явлений, на то, чтобы уметь выдерживать собственные эмоции, требуются конкретные и достаточно большие усилия, срабатывает своего рода реакция противодействия, потому что сознание требует лёгкого пути. Некой волшебной кнопки, нажав на которую, можно мгновенно решить проблему. Именно в этой точке в мозгу возникает фраза «Кому всё это нужно?». Обычно она всплывает, когда люди приходят за помощью, рассказали о своей проблеме и прошли тестирование», — заявила Кожевникова в интервью RT.

Ранее Кожевникова рассказала, в каком состоянии находятся спортсмены в ожидании отмены отстранения от международных стартов.

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