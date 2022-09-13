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Сехудо рассказал, какие слабости Чимаева выявил в ходе боя с Холлэндом

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что Хамзат Чимаев продемонстрировал свою слабость в ходе битвы с Кевином Холлэндом на UFC 279.

«Даже если Чимаев переведёт вас вниз, даже если у него будут получаться другие вещи, вам нужно заставлять его драться и заставлять его зарабатывать каждый тейкдаун. В пятираундовом бою у вас будет больше шансов. Потому что есть одна вещь, которую я увидел. Когда он готовил удушающий приём, его живот ходил ходуном, а рот открылся», — заявил Сехудо в видеозаписи, опубликованной на его YouTube-канале.

Таким образом, экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах отметил, что Чимаев испытывает проблемы с выносливостью, что делает его уязвимым в затяжных поединках.

За свою карьеру Чимаев провёл 12 поединков по правилам смешанных единоборств, в каждом из которых одержал победу. В последнем бою он за 143 секунды взял верх над Холлэндом, поймав его на удушающий приём Д’Арса.

Ранее экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг предположил, кто может стать следующим соперником Чимаева.

 

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