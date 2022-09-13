Загитова: сейчас жизнь у меня не менее интересная, чем когда я была спортсменкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что скучает по профессиональному спорту.

«Конечно скучаю. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой. Планов много. Но пока не могу говорить ни о чём конкретно. Надеюсь, всё будет хорошо», — цитирует Загитову «Плеймейкер».

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух не подтвердил назначение Загитовой на роль ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».