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Авербух не подтвердил участие Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»

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Хореограф и продюсер Илья Авербух не подтвердил назначение российской фигуристки Алины Загитовой на роль ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».
Авербух не подтвердил участие Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Будет ли Загитова ведущей «Ледникового периода»? От кого эта информация? От источника? Когда будет заявление от службы Первого канала, тогда всё и будем обсуждать», — приводит слова Авербуха Sport24.

По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода».

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