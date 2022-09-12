Авербух не подтвердил участие Загитовой в новом сезоне «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Будет ли Загитова ведущей «Ледникового периода»? От кого эта информация? От источника? Когда будет заявление от службы Первого канала, тогда всё и будем обсуждать», — приводит слова Авербуха Sport24.
По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода».