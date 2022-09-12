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Медина: Акинфеев смог бы играть в «Реале», а Чалов — в Англии

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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина высказался о перспективах своих одноклубников.
Медина: Акинфеев смог бы играть в «Реале», а Чалов — в Англии
  • РИА Новости

«Думаю, Чалов смог бы продолжить карьеру в Англии. Игорь удивительный! Он смог бы играть в «Реале». Он живая легенда и топовый футболист лично для меня!» — цитирует Медину «РБ Спорт».

Напомним, что после девятого тура РПЛ ЦСКА, набрав 20 очков, занимает второе место с турнирной таблице. Медина принял участие во всех девяти матчах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА — «Краснодар» после заявления Владимира Хашига.

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