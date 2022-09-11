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Анчелотти: Бензема не поедет в сборную Франции, если не сыграет с «Атлетико»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не отпустит Карима Бензема в расположение сборной Франции, если форвард не восстановится к матчу с «Атлетико».
Анчелотти: Бензема не поедет в сборную Франции, если не сыграет с «Атлетико»
  • AP
  • © Scott Heppell

«Да, Карим не поедет в расположение сборной, если не сыграет в дерби. У него была небольшая проблема, но в декабре прошлого года у него также было повреждение, и мы знали, что он с этим справится», — цитирует Анчелотти L'Equipe.

7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

После четырёх туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков.

Ранее Анчелотти сообщил, что у «Реала» нет прямой замены для травмированного Бензема.

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