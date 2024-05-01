Япония намерена провести переговоры с Францией о соглашении в сфере безопасности
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Об этом пишет агентство Kyodo.
По информации издания, соглашение предполагает двустороннюю договорённость об упрощённом доступе военных на территории друг друга в случае проведения учений, а также об оказании помощи в периоды стихийных бедствий.
Вопрос о переговорах японский премьер Фумио Кисида намерен поднять на встрече с президентом Эммануэлем Макроном во время визита во Францию.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония выражает обеспокоенность по поводу быстрого наращивания Китаем военной мощи.