Япония намерена провести переговоры с Францией о соглашении в сфере безопасности

Япония намерена начать диалог с французским правительством о новом соглашении в области безопасности.

Об этом пишет агентство Kyodo.

По информации издания, соглашение предполагает двустороннюю договорённость об упрощённом доступе военных на территории друг друга в случае проведения учений, а также об оказании помощи в периоды стихийных бедствий.

Вопрос о переговорах японский премьер Фумио Кисида намерен поднять на встрече с президентом Эммануэлем Макроном во время визита во Францию.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония выражает обеспокоенность по поводу быстрого наращивания Китаем военной мощи.