Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме
- AFP
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу за закрытыми дверями в канцелярии главы правительства в Иерусалиме», — сообщила канцелярия израильского премьера.
После этого пройдёт встреча двух делегаций в расширенном составе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее предупредил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.
Нетаньяху настаивает на проведении операции.