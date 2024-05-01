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Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме

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В Иерусалиме проходит закрытая встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме
  • AFP

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу за закрытыми дверями в канцелярии главы правительства в Иерусалиме», — сообщила канцелярия израильского премьера.

После этого пройдёт встреча двух делегаций в расширенном составе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее предупредил, что израильская военная операция в Рафахе, если она в итоге будет проведена, приведёт к катастрофическим последствиям.

Нетаньяху настаивает на проведении операции.

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