Специалист Гринин посоветовал не сообщать важную информацию в телефонном разговоре

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал не сообщать важную информацию в телефонном разговоре, чтобы защититься от мошенников.

«Самое главное — никогда никому и ни по какому поводу не давать никакой информации. Вам позвонили якобы от какой-то организации, что-то сказали, предложили, вы это спокойно приняли и повесили трубку», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если человеку сообщили о положенных льготах, то не надо спешить с их оформлением.

«Если вам полагается дополнительный стаж, это не значит, что вы должны решить этот вопрос в течение пяти минут. Если он человеку действительно положен, его дадут и сегодня, и завтра, и послезавтра, и даже через полгода. Позвоните по официальному телефону Социального фонда РФ или обратитесь туда лично и всё уточните», — пояснил Гринин.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил в беседе с RT, что будет, если хакер получит доступ к Wi-Fi-роутеру.