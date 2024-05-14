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Госдума утвердила Цивилёва на должность министра энергетики

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Депутаты Госдумы поддержали решение назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.
Госдума утвердила Цивилёва на должность министра энергетики
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

За проголосовали 375 депутатов, воздержались — 57.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.

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