Госдума утвердила Цивилёва на должность министра энергетики
Депутаты Госдумы поддержали решение назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.
- globallookpress.com
- © Yevgeny Philippov
За проголосовали 375 депутатов, воздержались — 57.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.
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