Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Фалькова на пост главы Минобрнауки
В Государственной думе поддержали выдвижение Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России.
- globallookpress.com
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил переназначить и. о. министра здравоохранения Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, а Максима Решетникова — на должность министра экономического развития.
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