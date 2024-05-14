Депутаты Госдумы поддержали кандидатуру Фалькова на пост главы Минобрнауки

В Государственной думе поддержали выдвижение Валерия Фалькова на пост министра науки и высшего образования России.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил переназначить и. о. министра здравоохранения Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, а Максима Решетникова — на должность министра экономического развития.