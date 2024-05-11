Мишустин предложил переназначить Мурашко и Решетникова на их посты в кабмине
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, а Максима Решетникова на должность министра экономического развития.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Мишустин предложил назначить на пост министра промышленности и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
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