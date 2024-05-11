Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
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Об этом говорится в сообщении правительства.
«На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — сообщили в кабмине.
Также Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».