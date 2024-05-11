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Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленности и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится в сообщении правительства.

«На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — сообщили в кабмине.

Также Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

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