Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленности и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Об этом говорится в сообщении правительства.

«На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — сообщили в кабмине.

Также Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».