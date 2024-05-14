Над Белгородской областью: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire за ночь

МО РФ: за ночь над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire

В ночь на 14 мая киевский режим предпринял очередные попытки атаковать российские регионы, заявили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В предшествующий вечер в том же регионе были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.