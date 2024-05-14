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Над Белгородской областью: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire за ночь

МО РФ: за ночь над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire

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Сергей Гусаров
В ночь на 14 мая киевский режим предпринял очередные попытки атаковать российские регионы, заявили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В предшествующий вечер в том же регионе были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.
Над Белгородской областью: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire за ночь
  • © Vladimir Baranov/Global Look Press
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  • 14 мая 2024

    Военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23:10 — населённый пункт Новотроицкое: сброс ВОП с БПЛА», — говорится в Telegram представительства.

  • «Военная хроника» пишет, что украинские источники заявили о взятии российскими военными населённого пункта Лукьянцы.

    «Ряд украинских источников подтверждают, что Северная группировка ВС России взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более 5 км», — говорится в материале.

    Как полагают авторы канала, после взятия Липцев у ВС России появится возможность рывка на Харьков по прямой.

  • Около 08:00 над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа, заявили в Минобороны России.

  • Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ночных событий в регионе женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, её госпитализировали.

    Кроме того, в результате отражения воздушной атаки ВСУ повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трёх частных жилых домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также есть повреждение на линии электропередачи.

  • В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, заявили в Минобороны России.

    Накануне вечером в том же регионе уничтожили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.

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