Над Белгородской областью: в Минобороны РФ заявили об уничтожении 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire за ночь
МО РФ: за ночь над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
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14 мая 2024
Военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23:10 — населённый пункт Новотроицкое: сброс ВОП с БПЛА», — говорится в Telegram представительства.
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«Военная хроника» пишет, что украинские источники заявили о взятии российскими военными населённого пункта Лукьянцы.
«Ряд украинских источников подтверждают, что Северная группировка ВС России взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более 5 км», — говорится в материале.
Как полагают авторы канала, после взятия Липцев у ВС России появится возможность рывка на Харьков по прямой.
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Около 08:00 над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа, заявили в Минобороны России.
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Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ночных событий в регионе женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга, её госпитализировали.
Кроме того, в результате отражения воздушной атаки ВСУ повреждено остекление в 21 квартире девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трёх частных жилых домах, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы и одного коммерческого объекта, повреждены шесть автомобилей. Также есть повреждение на линии электропередачи.
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В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, заявили в Минобороны России.
Накануне вечером в том же регионе уничтожили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотник.