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Госдума поддержала кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

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Депутаты нижней палаты парламента России проголосовали за кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта России. Они поддержали его выдвижение на данный пост.
Госдума поддержала кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин предложил кандидатуру Старовойта на должность министра транспорта России.

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