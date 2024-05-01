Власти Сумской области ограничили доступ к пятикилометровой пограничной зоне, следует из указа местной военной администрации.

«До завершения действия правового режима военного положения установить на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима и запретить свободный въезд... в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины», — говорится в тексте документа на сайте горадминистрации.

Въезжать в приграничную зону разрешается только лицам, связанным с возведением фортификационных сооружений, проведением аварийных работ и сотрудникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что правоохранители на Украине с февраля 2022 года возбудили почти 11,3 тыс. уголовных дел по фактам уклонения от призыва, а также нарушения воинского учёта.

Также представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в стране с начала СВО выявили около 450 групп, помогавших уклонистам бежать за границу.