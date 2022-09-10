Анчелотти сообщил, что у «Реала» нет прямой замены для травмированного Бензема
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«У нас нет прямой замены Бензема, потому что он лучший нападающий в мире. Замены Кариму нет и на трансферном рынке. Но вместо него могут сыграть другие футболисты с иными характеристиками», — приводит слова Анчелотти Marca.
Он также заявил, что у команды есть качественные нападающие: Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио. По его мнению, Мариано также может помочь «сливочным» продлить результативную серию.
7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.
После четырёх туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Ранее «Реал» опубликовал новые данные по травме Бензема.