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Анчелотти сообщил, что у «Реала» нет прямой замены для травмированного Бензема

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что у мадридского клуба нет прямой замены для травмированного нападающего команды Карима Бензема.
Анчелотти сообщил, что у «Реала» нет прямой замены для травмированного Бензема
  • Gettyimages.ru

«У нас нет прямой замены Бензема, потому что он лучший нападающий в мире. Замены Кариму нет и на трансферном рынке. Но вместо него могут сыграть другие футболисты с иными характеристиками», — приводит слова Анчелотти Marca.

Он также заявил, что у команды есть качественные нападающие: Винисиус, Родриго, Азар и Асенсио. По его мнению, Мариано также может помочь «сливочным» продлить результативную серию.

7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

После четырёх туров «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Ранее «Реал» опубликовал новые данные по травме Бензема.

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