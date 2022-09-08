В «Реале» сообщили обновлённые данные по травме Бенземы

«Реал» опубликовал новые данные по травме нападающего Карима Бенземы.

«После тестов, проведённых медицинскими службами мадридского «Реала», у Бенземы было диагностировано повреждение сухожилия и растяжение четырёхглавой мышцы правого бедра. Его восстановление будет продолжаться», — сообщается на официальном сайте клуба.

7 сентября стало известно, что форвард получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски обогнал Бензему и вышел на третье место лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.