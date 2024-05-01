В РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для национальной команды.

«Понимания по тому, кто будет соперниками сборной в сентябре, пока нет. Но базово мы хотим играть по два матча. Переговоры ведутся. У нас сформировалась большая база команд», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

В середине апреля генеральный секретарь РФС сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций способствует возвращению российских команд в мировой спорт, а турнир развития УЕФА — один из шагов в этом направлении.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае.