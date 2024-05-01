RT в Telegram
Подпишись

В РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для национальной команды.
В РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре
  • РИА Новости

«Понимания по тому, кто будет соперниками сборной в сентябре, пока нет. Но базово мы хотим играть по два матча. Переговоры ведутся. У нас сформировалась большая база команд», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

В середине апреля генеральный секретарь РФС сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций способствует возвращению российских команд в мировой спорт, а турнир развития УЕФА — один из шагов в этом направлении.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что представитель РФС посетит конгресс ФИФА в мае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить