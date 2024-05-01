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В Удмуртии отменили парад по случаю Дня Победы

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Власти Удмуртии приняли решение об отмене торжественного парада в День Победы.
В Удмуртии отменили парад по случаю Дня Победы
  • РИА Новости

«Мы приняли очень непростое решение — отменить в этом году парад Победы... Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать», — сообщил глава республики Александр Бречалов.

Однако, по его словам, в регионе поздравят каждого ветерана — для них уже проводятся концерты во дворах. Кроме того, по словам Бречалова, в июне планируется провести смотр-конкурс «Равняемся на героев».

Ранее стало известно, что военный парад и «Бессмертный полк» в Севастополе 9 мая не состоятся по соображениям безопасности.

Также праздничные мероприятия на 1 и 9 мая отменили в Волгограде, но парад в День Победы состоится.

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