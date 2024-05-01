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Премьер Словакии Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе ZKW Slovakia, который занимается сборкой запчастей для автомобилей.
Премьер Словакии Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе
  • AP

Как заявил после этого Фицо, такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Правительство будет работать над повышением минимальной зарплаты в Словакии, добавил он.

«Я в целом натренированный человек, потому что тренируюсь практически каждый день, но я должен признать, это огромная физическая нагрузка для людей», — цитирует премьера РИА новости.

Фицо отработал смену на конвейере, у него была возможность в течение ночной смены поговорить с другими работниками и послушать, что они говорят.

«Если бы у меня сейчас была шляпа, я бы снял ее перед этими людьми», — сказал политик, добавив, что у него теперь болят спина и ноги.

Ранее Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

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