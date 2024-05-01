Премьер Словакии Фицо отработал восьмичасовую ночную смену на заводе
- AP
Как заявил после этого Фицо, такой труд является большой физической нагрузкой для людей. Правительство будет работать над повышением минимальной зарплаты в Словакии, добавил он.
«Я в целом натренированный человек, потому что тренируюсь практически каждый день, но я должен признать, это огромная физическая нагрузка для людей», — цитирует премьера РИА новости.
Фицо отработал смену на конвейере, у него была возможность в течение ночной смены поговорить с другими работниками и послушать, что они говорят.
«Если бы у меня сейчас была шляпа, я бы снял ее перед этими людьми», — сказал политик, добавив, что у него теперь болят спина и ноги.
Ранее Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.