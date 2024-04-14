Премьер Словакии отметил интерес к стандартизации отношений с Россией
«Как только война завершится, а она завершится, у нас возникнет огромная заинтересованность стандартизировать отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.
По словам политика, граждане страны с большим уважением относятся к жертвам, которые принёс СССР в борьбе с фашизмом и освобождении Чехословакии.
«Мы заинтересованы в добрых дружеских отношениях (с Россией. — RT)», — подчеркнул Фицо.
Ранее в статье Al Khaleej отмечалось, что победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии является ударом для Украины и Запада.
Фицо допустил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини лидером.