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Премьер Словакии отметил интерес к стандартизации отношений с Россией

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Премьер Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

«Как только война завершится, а она завершится, у нас возникнет огромная заинтересованность стандартизировать отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, граждане страны с большим уважением относятся к жертвам, которые принёс СССР в борьбе с фашизмом и освобождении Чехословакии.

«Мы заинтересованы в добрых дружеских отношениях (с Россией. — RT)», — подчеркнул Фицо.

Ранее в статье Al Khaleej отмечалось, что победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии является ударом для Украины и Запада.

Фицо допустил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини лидером.

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