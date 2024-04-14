Премьер Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.

«Как только война завершится, а она завершится, у нас возникнет огромная заинтересованность стандартизировать отношения с Россией», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, граждане страны с большим уважением относятся к жертвам, которые принёс СССР в борьбе с фашизмом и освобождении Чехословакии.

«Мы заинтересованы в добрых дружеских отношениях (с Россией. — RT)», — подчеркнул Фицо.

Ранее в статье Al Khaleej отмечалось, что победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии является ударом для Украины и Запада.

Фицо допустил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини лидером.