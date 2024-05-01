Оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии извинился

Блогер из Удмуртии, который оскорбил героев Великой Отечественной войны, извинился перед жителями Мурманской области за свои слова.

«Хочу принести извинения жителям Мурманской области за свои некорректные высказывания по поводу видео, которое я выложил в своей личной соцсети. Я не хотел никоим образом осквернить чьи-либо чувства и ни в коем случае не имею ничего против памяти защитников Отечества», — сказал он.

Блогер пообещал впредь быть более внимательным к своим высказываниям.

Мурманское МВД проводит проверку высказываний мужчины.

Ранее сообщалось, что блогер призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны.