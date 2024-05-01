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Оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии извинился

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Блогер из Удмуртии, который оскорбил героев Великой Отечественной войны, извинился перед жителями Мурманской области за свои слова.
Оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии извинился
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«Хочу принести извинения жителям Мурманской области за свои некорректные высказывания по поводу видео, которое я выложил в своей личной соцсети. Я не хотел никоим образом осквернить чьи-либо чувства и ни в коем случае не имею ничего против памяти защитников Отечества», — сказал он.

Блогер пообещал впредь быть более внимательным к своим высказываниям.

Мурманское МВД проводит проверку высказываний мужчины.

Ранее сообщалось, что блогер призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны.

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