Оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии извинился
- RT
«Хочу принести извинения жителям Мурманской области за свои некорректные высказывания по поводу видео, которое я выложил в своей личной соцсети. Я не хотел никоим образом осквернить чьи-либо чувства и ни в коем случае не имею ничего против памяти защитников Отечества», — сказал он.
Блогер пообещал впредь быть более внимательным к своим высказываниям.
Мурманское МВД проводит проверку высказываний мужчины.
Ранее сообщалось, что блогер призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны.