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Задержан оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии

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В Мурманской области задержали блогера, который призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны.
Задержан оскорбивший героев Великой Отечественной войны блогер из Удмуртии
  • РИА Новости

По словам источника RT в правоохранительных органах, мужчину доставили в отделение полиции, ему предстоит ответить на вопросы Следственного комитета России.

Ранее житель Удмуртии выложить в сеть ролик, где призвал забыть о Великой Отечественной войне и восхвалять вместо ветеранов бизнесменов.

«Здесь храм, тут сквер, б****. Короче, всё в честь этих, н****, воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу», — сказал он.

После проведения лингвистической экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела на блогера по статье «Реабилитация нацизма».

В правительстве Крыма ранее заявили о старте всероссийской акции «Георгиевская лента».

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