«Северсталь» на своём льду обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» на своём льду нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Череповце завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Андрея Разина.

У «Северстали» шайбы забросили Александр Петунин (9-я минута), Никита Хлыстов (22-я), Максим Колмыков (48-я) и Егор Морозов (49-я). В составе ЦСКА отличился Сергей Плотников (21-я).

Армейский клуб (четыре очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда с Урала (шесть) занимает пятое место.

Ранее казанский «Ак Барс» в овертайме нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.