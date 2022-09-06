В «Барселоне» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

В пресс-службе «Барселоны» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Не обсуждаем слухи о возможных трансферах. Мы готовы говорить исключительно об официальной информации», — приводит слова пресс-службы «Барселоны» Sport24.

По информации Sport.es, за игроком активно следят «Барселона» и «Реал», но фаворитом в борьбе остаётся лондонский «Челси».

«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Реале» заявили, что ничего не знают об интересе клуба к Захаряну.