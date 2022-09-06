Sport.es: Захаряном интересуются «Барселона» и «Реал»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

По информации Sport.es, за игроком активно следят испанские команды, но фаворитом в борьбе остаётся лондонский «Челси».

«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» подтвердили, что Захарян продолжит выступать за московскую команду.