Sport.es: Захаряном интересуются «Барселона» и «Реал»
По информации Sport.es, за игроком активно следят испанские команды, но фаворитом в борьбе остаётся лондонский «Челси».
«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Динамо» подтвердили, что Захарян продолжит выступать за московскую команду.