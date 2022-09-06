В «Реале» заявили, что ничего не знают об интересе клуба к Захаряну
- РИА Новости
«Клуб обычно не разглашает такую информацию. Но нам ничего не известно об интересе «Реала» к Захаряну», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
«Челси» в летнее трансферное окно был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн. Но из-за санкций сделка была прервана.
Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Захарян попал в сферу интересов мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».