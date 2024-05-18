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Лавров заявил, что Европа не будет партнёром России как минимум одно поколение

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Глава МИД России Сергей Лавров согласен с мнением, согласно которому Европа как партнёр неактуальна для Москвы как минимум на одно поколение.
Лавров заявил, что Европа не будет партнёром России как минимум одно поколение
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

«Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно», — сказал министр на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, комментируя соответствующее заявление директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина.

По словам Лаврова, многие факторы говорят в пользу данного прогноза.

Ранее Лавров заявил, что острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.

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