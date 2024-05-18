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Золотов: Европа работает на противников России, как в годы ВОВ

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Страны Европы в наши дни работают на противников России, как и в годы Великой Отечественной войны.
Золотов: Европа работает на противников России, как в годы ВОВ
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом в ходе рабочей поездки в Сочи заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, пишет ТАСС.

«Победа будет за нами», — добавил глава ведомства.

Ранее Золотов заявил, что Росгвардия будет добиваться возмездия за удар по Белгороду.

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