Золотов: Европа работает на противников России, как в годы ВОВ

Страны Европы в наши дни работают на противников России, как и в годы Великой Отечественной войны.

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© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом в ходе рабочей поездки в Сочи заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, пишет ТАСС. «Победа будет за нами», — добавил глава ведомства. Ранее Золотов заявил, что Росгвардия будет добиваться возмездия за удар по Белгороду.