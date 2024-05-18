Золотов: Европа работает на противников России, как в годы ВОВ
Страны Европы в наши дни работают на противников России, как и в годы Великой Отечественной войны.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом в ходе рабочей поездки в Сочи заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, пишет ТАСС.
«Победа будет за нами», — добавил глава ведомства.
Ранее Золотов заявил, что Росгвардия будет добиваться возмездия за удар по Белгороду.
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