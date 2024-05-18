Силы ПВО уничтожили 4 бомбы HAMMER и 2 ракеты HARM над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили четыре бомбы HAMMER и две ракеты HARM над территорией Белгородской области.

«C 12:20 до 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб HAMMER французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Крыму.