В Госдуме уточнили размер возможного штрафа за курение в неположенных местах

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев уточнил размер возможного штрафа за курение в неположенных местах.

Как он отметил в своём Telegram, в пакете антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России, предлагается штрафовать за курение в неположенных местах на сумму 3—5 тыс. рублей, а за курение на детской площадке — на 6—7 тыс. рублей.

«Вчера из-за технической ошибки в моём канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них были написаны штрафы по 15 и 30 тыс. рублей, однако в направленном законопроекте они другие», — подчеркнул он.

Ранее Метелев опубликовал содержание пакета антитабачных законопроектов, который был направлен в правительство и Верховный суд России.