Касаткина: я согласна с баном национальных команд России

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к отстранению российских команд от международного спорта.

«Я согласна с баном национальных команд. И наверное, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием. Но не совсем согласна с баном индивидуалистов, таких как мы», — рассказала Касаткина YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее Олег Матыцин сообщил, что пока что не удалось вернуть средства, потраченные на проведение крупных международных турниров.