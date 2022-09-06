Матыцин: Россия ещё не вернула средства, потраченные на международные турниры

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что пока что не удалось вернуть средства, потраченные на проведение крупных международных турниров.

«Мы находимся в процессе. Наши национальные федерации, те, кто подавал иски, часть из них находятся в переговорном процессе с международной федерацией, поэтому надеемся на успешное решение», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян и белорусов от международных соревнований на неопределённый срок и лишила Омск и Новосибирск права на проведение МЧМ-2023.

Ранее Матыцин прокомментировал старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.