Матыцин ждёт хорошей конкурентной борьбы в новом сезоне КХЛ

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал старт регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«В новом сезоне КХЛ жду хорошей конкурентной борьбы, для этого есть все основания. Несмотря на санкции, вижу, что отечественная хоккейная школа самодостаточная, мощная, производит хороший продукт, много талантливых игроков, их игра вызывает интерес у зрителей. А это даёт хороший стимул тому, чтобы дети приходили в хоккей», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он подчеркнул, что спорт является мощным фактором воспитания патриотических чувств, любви к своей команде, городу, своим кумирам.

«Хочу отметить легионеров, кто проявил мужество и приехал в наши клубы. Спортсмены, которые приехали, несмотря на критику, показали, что для них идеалы спорта выше сиюминутной политической конъюнктуры», — заключил Матыцин.

В стартовом матче чемпионата КХЛ московский ЦСКА на своём льду разгромил магнитогорский «Металлург» со счётом 6:2. Армейский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.







